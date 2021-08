Corona-Kabinett stößt bei Linken und Grünen auf Ablehnung

Auch der bildungspolitische Sprecher der Linken, Torsten Wolf, reagierte mit Kritik. Über die Corona-Tests in den Schulen habe Bildungsminister Helmut Holter im Juli mit dem Kabinett beraten. Dabei sei auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats der Landesregierung herangezogen worden.

SPD-Chef Maier hatte im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview ein so genanntes Corona-Kabinett für das Pandemie-Management im Land gefordert. In der Vergangenheit hätten einzelne Minister alleine Verordnungen erlassen. Das sei ein Konstruktionsfehler. Als Beispiel nannte Maier den Beschluss von Linke-Bildungsminister Helmut Holter, dass an den Schulen zwei Wochen nach den Sommerferien die Corona-Tests eingestellt werden sollen.