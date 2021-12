Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) will am 17. Dezember den Katastrophenfall für seinen Landkreis ausrufen. Das kündigte er am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) an. Auch Bausewein nannte das als möglichen Schritt für die Landeshauptstadt, gab aber kein konkretes Datum an.