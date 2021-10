In Thüringen wird das Coronavirus derzeit vor allem bei Kindern im Alter zwischen fünf und 14 Jahren nachgewiesen. Das geht aus einer Übersicht des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Montag hervor. Demnach lag thüringenweit die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen binnen sieben Tagen und gerechnet auf 100.000 Einwohner bei 290,6. Zum Vergleich: Über alle Altersgruppen hinweg lag die Inzidenz am Montag bei 96,1. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es derzeit noch keinen zugelassenen Corona-Impfstoff.

Auch in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen ist die Inzidenz höher als im Gesamtdurchschnitt. Sie lag am Montag bei 126,8. Am geringsten war die Inzidenz mit 36,1 bei den 60- bis 79-Jährigen.

Kinder stecken sich in privaten Haushalten an

Aus dem jüngsten Wochenbericht des Landesamtes für Verbraucherschutz vom vergangenen Donnerstag geht hervor, dass es zuletzt einen deutlichen Anstieg der Inzidenzen in allen Altersgruppen gab. Besonders stark war der Anstieg in jüngster Zeit aber bei den Kindern im schulfähigen Alter von sechs bis 17 Jahren, vor allem seit der zweiten Septemberhälfte. In Thüringen hat die Schule nach den Sommerferien am 6. September wieder begonnen.

Laut diesen Daten fanden die Infektionen bezogen auf alle Altersgruppen vor allem im privaten Haushalt und in Gesundheitseinrichtungen statt. Allerdings gelten diese Angaben als ungenau, weil nur in 17 Prozent der übermittelten Infektionsfälle überhaupt Angaben zum Infektionsumfeld gemacht wurden.