Zeitgleich gingen in mehreren Städten in Thüringen Menschen auf die Straße, um gegen die Coronaregeln zu protestieren. Laut Polizei versammelten sich in Geisa im Wartburgkreis rund 300 Menschen. In Eisfeld im Wartburgkreis und in Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meinungen kamen jeweils etwa 100 Menschen zu unangemeldeten Protesten zusammen. Nach Angaben der Polizei verliefen alle Versammlungen weitgehend friedlich. In Einzelfällen seien Personalien aufgenommen worden. In Saalfeld protestierten mehrere hundert Menschen - beim Landratsamt angemeldet - gegen eine Impfpflicht.