Thüringer Städte haben in der Corona-Krise als Vermieter bereits tausende Euro an Gewerbemiete gestundet. Gastronomiepächter, Dienstleister und Vereine, die kommunale Räume nutzen, hatten sich aufgrund finanzieller Engpässe an die Städte gewandt. Die Städte Erfurt, Weimar und Jena haben sowohl im ersten, als auch im zweiten Lockdown unterstützend reagiert. Das ergab eine Stichprobe von MDR THÜRINGEN.