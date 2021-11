Dennoch werde es weiterhin verstärkt Kontrollen geben. Er selbst sei in Erfurt mit auf Streife gewesen, so der Minister, und habe "viel Verständnis und viel Konsequenz" erlebt. Es gehe nicht immer nur um Bußgelder, es gehe auch um Verständnis. Wenn sich ein Gastwirt beispielsweise weitgehend an die Regeln hält und in einer kleinen Sache noch nachbessern muss, dann werde er zunächst ermahnt und erhalte eine Frist, das zu ändern, so der Minister.