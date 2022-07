Deutschlandweit steigen die Corona-Zahlen derzeit weiter an. Das RKI verzeichnete am Dienstag 147.489 Neuinfektionen. Eine Woche zuvor waren es 142.329.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 650,7 am Montag auf 687,7. Thüringen hat mit einer Inzidenz von knapp unter 300 die bundesweit geringste. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohnern in einer Woche nachweislich mit dem Corona-virus infiziert haben.