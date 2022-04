So teilte das Universitätsklinikum Jena am Dienstag mit, dass Patienten ab Ostern wieder Besuch bekommen dürfen. Demnach ist pro Patient eine Person am Tag für maximal zwei Stunden zugelassen. Gäste müssen im Eingangsbereich einen Fragebogen ausfüllen und eine Maske tragen. Außerdem muss ein aktueller negativer Test vorgelegt werden. Antigen-Schnelltests gelten 24 Stunden, PCR-Tests 48 Stunden.