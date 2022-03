Das Klinikum Bad Salzungen musste am Wochenende eine internistische Station schließen. Am Katholischen Krankenhaus in Erfurt wurden die Aufnahmen auf allen Stationen um ein Drittel gekürzt. Patienten müssten abgewiesen werden, weil die Betreuung nicht mit der gewohnten Qualität gewährleistet werden kann, heißt es vom KKH. Das betreffe aber weder Krebs- noch Notfallpatienten.