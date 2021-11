Mehrere Landkreise in Thüringen werden die PCR-Testpflicht für Angestellte, die weder geimpft noch genesen sind, nicht umsetzen. Das betrifft vor allem Beschäftigte in den Bereichen, in denen für Kunden die 2G-Regel gilt. Dazu zählen beispielsweise Hotels, die Gastronomie und Friseursalons. Die Kreisverwaltungen teilten auf ihren Internetseiten mit, dass ein Antigen-Schnelltest reicht.

Das Landratsamt Sonneberg etwa begründet die Entscheidung mit den vorhandenen Testkapazitäten und verweist darauf, dass Schnelltests praktikabler seien. Der Kreis komme damit auch den "berechtigten Bedenken und Forderungen" der Wirtschaft entgegen. Darüber hinaus halte sich die neue Verordnung des Landkreises im Wesentlichen an die vom Land vorgegebenen Eckpunkte. Die neue Allgemeinverfügung für den Landkreis Sonneberg wurde am Donnerstag veröffentlicht, sie tritt am Freitag in Kraft.