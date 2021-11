Diese Medikamente befinden sich in einem rollenden Zulassungsverfahren. Einige sagen, hier wird experimentiert mit dem Patienten, Sie kennen die Diskussion von den Impfungen. Man kann es nicht allen recht machen. Ich kann nur sagen, über all die Jahre, die ich in der Medizin arbeite, ist der Prozess der Markteinführung dieser Medikamente sehr schnell und auch immer wieder so, dass auch das eine oder andere wieder aus der Versorgung herausgenommen werden muss. Man muss hier einen Kompromiss finden zwischen dem Druck der Pandemie und dem gewissenhaften Prüfen von Medikamenten, diesen Spagat müssen wir hier einfach auch leisten. Ich bin sicher, dass alle Beteiligten so schnell wie möglich an der Einführung dieser Medikamente arbeiten. Und dann muss man erst beim Einsatz in großer Anzahl sehen, ob die Medikamente tatsächlich auch das halten, was sie versprechen. Bis dahin gilt sowieso: Die Impfung ist mit Abstand die rationalste Maßnahme, um sich vor einer Infektion und einem schweren Verlauf zu schützen. Eine Prophylaxe ist in der Medizin immer besser als eine Therapie