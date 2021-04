Pandemie Corona-Lage in Thüringen: Zahlen steigen immer noch

Die Thüringer Gesundheitsämter meldeten am Sonntag insgesamt 11.692 aktive Coronafälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Thüringen nach Angaben der Staatskanzlei 3.642 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde. Mit verschiedenen Gedenkaktionen wurde am Wochenende an die Corona-Toten erinnert.