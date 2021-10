Die Thüringer Landeselternvertretung für Kindergärten spricht sich angesichts steigender Corona-Infektionen für eine Testpflicht für ungeimpfte Erzieher aus. Sie sollten zweimal wöchentlich verpflichtend getestet werden, heißt es in einem offenen Brief der Sprecherin Juliane Worgt an Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Geimpfte Erzieher sollten sich wenigstens einmal pro Woche testen lassen. Dadurch könnten Corona-Fälle früher erkannt werden und sich weniger Kinder, Eltern und Erzieher anstecken, so Worgt weiter.

Die Landeselternvertretung hält auch für Kindergartenkinder Testangebote für notwendig. Hier müsse das Ministerium schnell handeln. Mit Blick auf die Öffnungszeiten fordert die Landeselternsprecherin, dass auch während der 3. Warnstufe eine Betreuung von zehn Stunden pro Tag sichergestellt wird.

Im Kyffhäuserkreis würden bereits jetzt wieder Öffnungszeiten in Kindergärten verkürzt, weil Kinder nur in festen Gruppen von festen Erziehern betreut werden dürfen. Für Eltern bedeute das erneut, dass sie ihre Arbeitszeiten anpassen oder Großeltern bemühen müssen. Könne der Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung von zehn Stunden nicht erfüllt werden, müssten die Beiträge gesenkt werden.

Die Thüringer AfD will die 2G- und 3G-Regeln vom Thüringer Verfassungsgerichtshof überprüfen lassen. Eine entsprechende Klage sei eingereicht worden, teilte die AfD-Landtagsfraktion am Donnerstag mit. Laut AfD sind die Regeln verfassungswidrig. Sie würden gegen grundlegende Freiheitsrechte der Bürger wie den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Außerdem seien sie unverhältnismäßig, heißt es in der Begründung der Normenkontrollklage.

So würden Ungeimpfte mit den 2G-Regeln vom öffentlichen Leben vollständig ausgeschlossen. Bei 3G werde die Teilnahme durch Tests erheblich erschwert. Außerdem seien die Regeln generell verfassungswidrig, weil sie unverhältnismäßig seien. Der Ausschluss vom öffentlichen Leben sei schwer - der Vorteil von 2G und 3G für die Pandemieeindämmung dagegen gering, so die Begründung.

Das Testzentrum des Kreises Hildburghausen zieht vom Zelt in ein festes Gebäude um. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde in der Bahnhofstraße 20 eine winterfeste Unterkunft gefunden. Dort gebe es auch ausreichend Lagermöglichkeiten, außerdem könne das Zentrum mit dem Auto angefahren werden.