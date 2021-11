Bildung Gibt es genug Corona-Tests an Thüringens Schulen?

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

Die Corona-Lage in Thüringen bleibt angespannt. Die 7-Tage-Inzidenz kletterte am Freitag auf 491,3. Die Landesregierung plant deshalb in dieser Woche ein flächendeckendes 2G-Modell einzuführen. Für die Schulen gilt das natürlich nicht, da ein Großteil der Kinder und Jugendlichen nicht geimpft ist. Deshalb wird getestet. Zweimal pro Woche. Doch hat die Landesregierung genügend Corona-Schnelltests vorrätig, um die Schulen zu versorgen? Der Bildungsminister sagt ja. Die CDU sieht es anders.