Pandemie Corona-Lage in Thüringen weiter angespannt

Die Corona-Pandemie hat Thüringen weiter fest im Griff. Am Samstag meldeten die Gesundheitsämter insgesamt 11.386 aktive Coronafälle. Das waren 266 mehr als am Freitag und 265 Fälle mehr als vor zwei Wochen. Die Inzidenz in ganz Thüringen liegt laut Robert-Koch-Institut bei 250 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche.