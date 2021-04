Die Krise biete die Möglichkeit, aus gewohnten Denkmustern auszubrechen. Angesichts des Klimawandels sei das auch nötig. Als Beispiel nannte Schmidt den weltweiten Ressourcenverbrauch. Gegenwärtig würden die Menschen so leben, als hätten sie 1,6 Erden zur Verfügung. Die Menschen verbrauchten also deutlich mehr, als die Natur regenerieren könne.

Sie habe es bezeichnend gefunden, dass im vergangenen Jahr der so genannte Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem die globalen Ressourcen des Jahres verbraucht sind, erstmalig deutlich nach hinten rückte. Hochrechnungen zufolge war der Earth Overshoot Day 2019 am 29. Juli, im ersten Corona-Jahr dagegen erst am 22. August. Damit ähnelte der weltweite Ressourcenverbrauch dem Jahr 2005.