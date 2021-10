Bereits Mitte September ist eine Neuregelung des Bundes in Kraft getreten, die in bestimmten Bereichen eine Impfstatus-Abfrage bei Beschäftigten erlaubt - unter anderem in Schulen und Kindergärten. Zunächst hat sich das Thüringer Bildungsministerium aber gegen der Impfstatus-Abfrage entschieden.