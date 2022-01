Nach der Demonstration von Gegnern der Corona-Politik am Samstagabend fordert Thüringens Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer eine bessere Strategie für die Polizei-Einsätze. Kramer sagte MDR THÜRINGEN, die Organisatoren der Aufmärsche würden mit den Behörden Katz und Maus spielen. Über soziale Netzwerke werde geschaut, wo sich die Polizei versammelt. Dann werde der Veranstaltungsort verlegt. Hier müssten die Sicherheitsbehörden besser werden, so Kramer.

Es gehe darum, dass der Rechtstaat den Bruch von Rechtsvorschriften nicht durchgehen lasse. Dazu müssten Polizeikräfte so schlau positioniert werden, dass sie in der Lage sind, dem auch entgegenzutreten. Am Samstagabend hatte die Polizei den Schwerpunkt auf Bad Liebenstein gesetzt, dort kamen 100 Menschen. Dagegen versammelten sich mehrere hundert Menschen teils mit Fackeln in Greiz, wo kaum Polizei vor Ort war.