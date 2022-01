Erfurt | Lehrer kritisieren unterschiedlichen Umgang mit Schüler-Quarantäne

Thüringens Lehrer-Vertreter haben die Gesundheitsämter für den Umgang mit Schüler-Quarantäne kritisiert. Trotz vergleichbarer Fälle träfen die Ämter immer wieder unterschiedliche Entscheidungen, zum Beispiel über die Dauer der Isolation, heißt es von der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft und dem Lehrerverband.

Demnach kommt es vor, dass Kontaktpersonen eines betroffenen Schülers unterschiedlich von Quarantäne betroffen sind, weil sie in unterschiedlichen Landkreisen wohnen und deshalb verschiedene Gesundheitsämter zuständig sind. Dies sei nicht nachvollziehbar. In Thüringen müssen Kontaktpersonen von Infizierten, die nicht geimpft oder genesen sind, zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen kann diese durch einen negativen Test aufgehoben werden.

Bürgel | Töpfermarkt soll dieses Jahr stattfinden

Nach zweimaliger Absage soll der traditionelle Bürgeler Töpfermarkt in diesem Jahr stattfinden. Der Veranstalter, der Verein Bürgeler Töpfermarkt, plant ihn für das dritte Juni-Wochenende - vom 17. bis zum 19. Juni 2022. Angesichts des unsicheren Pandemiegeschehens würden mehrere Varianten und Hygienekonzepte geprüft, hieß es. In den vergangenen beiden Jahren fiel der Töpfermarkt wegen Corona aus. Bildrechte: dpa

Der Verein hofft darauf, dass sich viele Sponsoren und Unterstützer beim Vorbereiten des Marktes finden. Für den 19. Juni ist laut der entsprechenden Internetseite auch wieder ein Töpfermarktlauf geplant.

Hildburg-hausen | Regelmäßige Impfangebote ohne Termin

Mit Hilfe der Medizinischen Versorgungszentren will der Landkreis Hildburghausen seine schlechte Corona-Impfquote aufbessern. Laut Landrat Thomas Müller soll den Einwohnern möglichst nahe an ihren Wohnorten regelmäßig Impfen ohne Termin angeboten werden.

Der Impfbus fährt bisher nur in benachbarten Landkreisen. Bildrechte: MDR/Landkreis Nordhausen Laut Müller ist es gerade schwierig, an genügend Impfstoff zu kommen. Weder das Land noch die Kassenärztliche Vereinigung fühlten sich zuständig. So müssten die Vakzine über Apotheken besorgt werden. Anders als in den Nachbarkreisen Sonneberg oder Schmalkalden-Meiningen fährt im Landkreis Hildburghausen keine Impfbus in die Dörfer. Größere Impfaktionen hat bisher nur die Stadt Eisfeld auf die Beine gestellt.

Mit 51,9 Prozent vollständig Geimpfter und nur 26 Prozent Boosterimpfungen ist der Landkreis Hildburghausen Schlusslicht in Thüringen..

Nord-hausen | Drastischer Rückgang an Museumsbesuchern wegen Corona-Regeln

Die Zahl der Ausstellungs- und Museumsgäste ist in Nordhausen in den Corona-Jahren drastisch eingebrochen. Wie die Leiterin des Kunsthauses Meyenburg, Susanne Hinsching, sagte, gab es im Jahr 2019 rund 23.000 Museumsgäste in Nordhausen. Im Jahr 2021 waren es nur noch knapp 5.500. Fehlende Gruppenführungen, ausbleibende Schulklassen und die Corona-Schutzregeln seien für den Rückgang verantwortlich, so Hinsching. Mittlerweile stehe der Jahresplan für die Sonderausstellungen 2022. Mit einem abwechslungsreichen Programm könnten hoffentlich wieder mehr Menschen für Kultur begeistert werden.

