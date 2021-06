Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) rechnet nicht mit einem weiteren Corona-Lockdown im Herbst. Mit den Impfungen gegen das Coronavirus habe man ein wichtiges Instrument in der Hand, sagte Werner MDR THÜRINGEN. Damit sei die Pandemielage nach derzeitiger Einschätzung beherrschbar. Das gelte auch für den Fall, dass möglicherweise Auffrischungsimpfungen nötig sein werden.

Nach Werners Worten geht die Landesregierung derzeit aber davon aus, dass es im Herbst einen "kleinen Anstieg" der Corona-Infektionen geben könnte. "Wir rechnen schon damit, dass durch Reiserückkehrer und durch die Delta-Variante, die jetzt auch in Thüringen angekommen ist, es nochmal zu erhöhten Infektionen kommen kann." Man gehe aber nicht davon aus, "dass wir wieder in so eine Notlage geraten, wie es beispielsweise Anfang des Jahres gewesen ist".