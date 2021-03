Frühlingsverordnung, Stufenplan, Orientierungsrahmen: Die Thüringer Landesregierung hat die Weichen für neue Corona-Regeln gestellt und will zumindest an Ostern die Kontaktbeschränkungen kurzzeitig leicht lockern. Ein erster Entwurf für die geplante neue Corona-Verordnung wurde am Freitag in einer gemeinsamen Sitzung des Bildungs- und des Gesundheitsausschusses im Landtag diskutiert.