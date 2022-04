Auch in ihrem Familienkreis, sagt Bettina, gebe es Menschen, die sich genau deswegen noch mehr zurückziehen und Situationen meiden, in denen sie ungeschützt auf andere treffen könnten.

"Ich kann es verstehen, dass man in Bereichen, wo sehr gefährdete Personengruppen untergebracht sind, bestimmte Maßnahmen wie Masken oder Testpflicht beibehält, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen oder in Krankenhäusern und Intensivstationen", meint Robert. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn sei er nicht unbedingt gegen eine Maskenpflicht. "Da kommen ja nun auch Menschen aus verschiedenen Bereichen auf engem Raum zusammen und ich kann mich dem nicht entziehen. Das möchte ich von einem Supermarkt nicht behaupten. Da stehe ich meist eher alleine am Regal."