In Thüringen dürfen die Menschen weiterhin nur mit Mund-Nasen-Schutz einkaufen. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend MDR THÜRINGEN auf Nachfrage mitteilte, gibt es keine Pläne, diese Regel aufzuheben oder zu lockern.

Dagegen entfällt im benachbarten Sachsen ab Freitag die Maskenpflicht beim Einkaufen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn liegt. Masken müssen dort aber weiterhin in Bussen und Bahnen getragen werden, außerdem in medizinischen Einrichtungen und beim Frisör.

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Thüringen ist auch am Dienstag zurückgegangen. Nach Angaben der Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte gab es 162 Fälle, acht weniger als am Montag und 136 weniger als zwei Wochen zuvor. Drei weitere Menschen starben an oder mit einer Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert Koch-Institut am Dienstag mit 2,5 an.