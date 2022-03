Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hält 3G-Zugangsbeschränkungen in Fitnessstudios, Schwimmhallen und bei manchen Veranstaltungen mittelfristig noch für nötig. "Ich glaube, dass in Bereichen, wo eine hohe Infektionsgefahr besteht, 3G-Zugangsbeschränkungen noch notwendig sein werden", sagte sie.

Bis zum 2. April soll in diesen Bereichen ohnehin noch die 3G-Regel gelten - eine entsprechende Corona-Verordnung soll nach Plänen des Thüringer Gesundheitsministeriums in der Nacht von Freitag zu Samstag in Kraft treten.