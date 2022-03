In jedem Fall zeigen die Erwachsenen wieder einmal, wie uneins und irrational sie in der Corona-Pandemie handeln. Wie erkläre ich meinen Kindern diesen Kurswechsel in Anbetracht rasant steigender Infektionszahlen? Nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren einen nicht unerheblichen Teil der Pandemiebekämpfung geschultert, deshalb auf viel verzichtet und einige Lernrückstände noch lange nicht aufgeholt haben?