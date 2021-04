Rund 300 Kilometer entfernt, irgendwo in Berlin, lebt Paul, der aus Erfurt stammt, in einer kleinen Wohnung. Der 22-Jährige studiert hier und erzählt, dass er seit Monaten - selbst über den Sommer 2020, als Geschäfte und Cafés wieder offen waren - seine Freunde nur draußen treffe, mit Abstand, und auch nur zu zweit oder dritt. Dass er die Corona-Verordnungen einhalte, sei für ihn selbstverständlich. "Klar habe ich keine Lust, Corona zu kriegen. Gerade wegen Long Covid, das muss nicht sein", sagt er. "Aber vor allem habe ich die Sorge, dass ich meine Familie oder Freunde anstecken könnte."

Ja, soziale Kontakte seien sehr wichtig, bestätigt Paul. Er habe über das Internet viel Kontakt mit seinen Freunden. Und per Telefon: "Ich telefoniere länger als eine Stunde am Tag." Er wisse, dass er jemand sei, der sich einfacher an solche Empfehlungen halten könne. "Ich studiere, alle Seminare finden online statt, ich wohne allein, ich bin in einer privilegierten Position", sagt er.