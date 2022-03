Die Fraktionen von Linke, SPD, Grünen und der CDU ringen um den richtigen Kurs in der Corona-Politik nach dem 2. April. "Unser Ziel wäre schon, dass wir die Regelung der Verordnung, die bisher gilt, also bis zum 2. April, auch noch verlängern können", sagte die Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich am Dienstag nach einem Treffen von Vertretern der vier Fraktionen. Diese Verlängerung sei nur für maximal vier Wochen möglich.