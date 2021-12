Die Zahl der Corona-Infektionen in Thüringen ist wieder leicht gestiegen. Sie lag nach Angaben der Gesundheitsämter am Mittwoch bei knapp 50.100. Das sind rund 700 mehr als am Dienstag. Innerhalb eines Tages meldeten die Behörden gut 3.500 neue Fälle. 27 weitere Menschen starben in Verbindung mit Corona. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz für Thüringen am Mittwoch mit 953 an. Das war bundesweit erneut der höchste Wert.