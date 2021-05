Nach Ansicht von Frauenvertretern sind Mütter in der Corona-Pandemie häufig besonders belastet. Wie die Gleichstellungsbeauftragte des Landes, Gabi Ohler, MDR THÜRINGEN sagte, ist zu Hausarbeit und Lohnarbeit noch das Homeschooling hinzugekommen. Das führe vermehrt zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder gar Burn-out. Zudem sind es Ohler zufolge meist Frauen, die in systemrelevanten Berufen "das Land am Laufen halten".

Frauen arbeiten demnach besonders häufig in Pflegeberufen, Erziehung, Schulen, Supermärkten und bei Reinigungsfirmen. Damit ist die Gesellschaft, wie die Gleichstellungsbeauftragte sagt, "existenziell abhängig von Frauen". Dabei sei die Gesellschaft aber nicht bereit, ihre Systemrelevanz angemessen zu vergüten. Die Berufe in den genannten Branchen sind vor allem im unteren Einkommenssegment angesiedelt. Berufstätige im Einzelhandel und der Gastronomie müssen gerade zudem meist mit Kurzarbeitergeld auskommen.

Friederike Theile, Geschäftsführerin des Landesfrauenrats, berichtet zudem, dass häusliche Gewalt in der Pandemie zugenommen hat. Sie rechnet in der kommenden Zeit mit einer steigenden Zahl an Frauen, die Schutz in Frauenhäusern suchen. Bereits im ersten Lockdown ist demnach zu beobachten gewesen, dass Hilfetelefone zwanzig Prozent mehr Anrufe erhielten. Die Landesgleichstellungsbeauftragte bestätigt, dass während des Lockdowns zunehmend Fälle von häuslicher Gewalt registriert werden.