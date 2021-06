In Thüringen sind nach Angaben der Landesregierung bislang elf Fälle der sogenannten Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Mutation, die zuerst in Indien beobachtet wurde und als deutlich ansteckender als bisherige Virusvarianten gilt, wurde laut Staatskanzlei im Altenburger Land (fünf Fälle), in Erfurt und Suhl (je zwei Fälle), im Eichsfeld und im Kyffhäuserkreis (je ein Fall) nachgewiesen. Zudem wurden in dieser Woche auch erstmals zwei Fälle der sogenannten Gamma-Mutation, die zuerst in Brasilien aufgetreten ist, in Thüringen gemeldet.