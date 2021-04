Ministerpräsident Bodo Ramelow ist gegen Corona geimpft worden. Wie die Staatskanzlei mitteilte, erhielt er am Vormittag seine Erstimpfung mit Astrazeneca. Der Impfstoff habe sein vollstes Vertrauen, so Ramelow. Für Astrazeneca sind in Thüringen Menschen ab 60 Jahren impfberechtigt.