Nord­hausen | Kaum positive Ergebnisse bei Massentests

Seit Beginn des Modellversuches sind in den Nordhäuser Testzentren bei mehr als 5.000 Schnelltests vier positiv ausgefallen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) sagte MDR THÜHRINGEN, das seien überraschend gute Zahlen. Auf dieser Grundlage habe er am Donnerstag die Verlängerung des Modellversuchs zur Ladenöffnung um fünf Tage beim Gesundheitsministerium in Erfurt beantragt. Der Inzidenzwert des Landkreises Nordhausen liegt laut RKI am Freitag bei 52,7.

Eichsfeld | Wegen Corona-Pandemie: Mehr Betrügereien im Internet

Im Eichsfeld haben die Betrugs-Straftaten im vergangenem Jahr um fast 50 Prozent zugenommen. Wie Polizeiinspektionschef Dietmar Kaiser MDR THÜRINGEN sagte, bietet die Pandemie gute Rahmenbedingungen für Betrugsdelikte und Computerkriminalität. Die Zahl der Anzeigen ist demnach innerhalb eines Jahres von 437 auf 679 gestiegen; jeder zweite Fall konnte bisher aufgeklärt werden.

Es sei sehr viel mehr online bestellt worden, weil die Kunden vom Einzelhandel ins Internet ausgewichen sind. Hinzu komme, dass viele Bürger im Internet „ungeübt“ sind, dort bestellt haben und für die Täter leichte Beute waren. Bei der Polizeiinspektion Heiligenstadt wurden insgesamt mehr als 4.000 Strafanzeigen erstattet; das sind fast 700 mehr als 2019.

Jena | Corona-Tests in der Goethe Galerie

Zum Ende der Osterferien bietet das DRK in Jena Corona-Tests für Schüler und Kindergartenkinder in der Goethe Galerie an. Auch Lehrer und Erzieher können sich dort am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr testen lassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommen bei Kindern bis zwölf Jahren sogenannte Spucktests zum Einsatz. Sie sind einfacher anzuwenden. Das Ergebnis liegt innerhalb weniger Minuten vor. Auch eine Begleitperson des Kindes kann sich testen lassen.

Am kommenden Montag öffnet in der Goethe Galerie zudem ein weiteres Testzentrum für alle Bürger. Es ist montags bis samstags zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Laut Stadtverwaltung wurden in den Schnelltestzentren bislang mehr als 13.000 Tests vorgenommen. 82 davon hatten ein positives Ergebnis und wurden anschließend mit einem PCR-Test abgesichert.

Saale-Orla-Kreis | Weitere Testzentren geplant

Die Corona-Schnelltests im Saale-Orla-Kreis sind erfolgreich angelaufen. Vom 30. März bis 5. April wurden 1.190 Schnelltests abgenommen. Davon waren drei Prozent positiv. Das teilte das Landratsamt mit. In der kommenden Woche werden im Saale-Orla-Kreis zwei weitere Corona-Testzentren eröffnet: in Bad Lobenstein und in Gefell. Im Saale-Orla-Kreis gibt es dann insgesamt sieben Schnelltest-Zentren. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis liegt laut RKI am Freitag bei 241.

Thüringen | Bildungsminister: Testzwang an Schulen als letztes Mittel

Thüringen will Anfang Mai entscheiden, ob Corona-Tests in Schulen zur Pflicht werden. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte MDR THÜRINGEN, vorerst blieben die Tests freiwillig. Ende April werde er Bilanz über die Teilnahme ziehen und dann entscheiden, ob die Tests verpflichtend werden. Wer ein geringes Ansteckungsrisiko an Schulen fordere, müsse auch bereit sein, freiwillig an solchen Testungen teilzunehmen, so Holter. Er hoffe, dass viele beim Testen mitmachen.