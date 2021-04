Thüringen | Eltern klagen landesweit gegen Maskenpflicht an Schulen

Thüringenweit müssen sich Familienrichter mit der Maskenpflicht in Schulen beschäftigen. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, haben zahlreiche Eltern Klage eingereicht, um die Maskenpflicht für ihre Kinder kippen zu lassen. So liegen allein am Amtsgericht Meiningen 23 Anträge vor, in Sömmerda 21, in Nordhausen drei und in Erfurt elf.

Hintergrund ist die Entscheidung eines Familienrichters in Weimar, der nach dem Antrag einer Mutter angeordnet hatte, dass deren Kinder keine Maske in ihren Schulen tragen müssen. Nach einer Beschwerde des Bildungsministeriums liegt der Fall nun beim Oberlandesgericht in Jena. Das Verwaltungsgericht in Weimar hatte den Beschluss zu Beginn der Woche bereits als offensichtlich rechtswidrig eingestuft, Eilanträge gegen die Verordnung zum Maskentragen an Schulen abgelehnt und sie für verhältnismäßig erklärt.

Erfurt | Mitten in der Corona-Pandemie: Buga startet

In Erfurt wird am Freitag die Bundesgartenschau eröffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, müssen Besucher am Eröffnungstag noch keine Zertifikate für einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Erst ab Samstag werde das Personal an den Einlässen die Nachweise verlangen. Selbsttests werden demnach nicht akzeptiert.