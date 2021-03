Die Corona-Testbusse des DRK-Kreisverbandes sind erneut im Landkreis Greiz unterwegs. Am Donnerstag machen sie Halt in Naitschau, Langenwetzendorf und Triebes. Am Freitag drehen sie in Hohenleuben, Hohenölsen und Berga eine weitere Runde. Zusätzlich ist am Freitag von 10-16 Uhr in der Eissporthalle Greiz ein Zentrum für kostenfreie Corona-Tests geplant. Der Landkreis Greiz hat mit einem Wert von 526 bundesweit die höchste Corona-Inzidenz. Seit Donnerstag gilt deshalb eine allgemeine Ausgangsbeschränkung bis Ende März.

In Weimar und dem Weimarer Land eröffnen am Donnerstag weitere Corona-Testzentren. So nimmt am Vormittag in der Marktstraße in Weimar ein Zentrum seinen Betrieb auf. In Buttelstedt im Weimarer Land wurde das Kulturhaus hergerichtet. Tests seien ab 15 Uhr möglich, sagte Bürgermeister Thomas Heß (CDU). Beide Testzentren werden vom DRK-Kreisverband betrieben. Bereits seit Montag testet das DRK unentgeltlich an seinem Standort in der Weimarer Humboldtstraße.