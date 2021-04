Thüringen | Weniger Ausbildungsplätze durch Corona

Die Corona-Pandemie bremts den Ausbildungsmarkt in Thüringen weiter aus. Wie die Landesarbeitsagentur mitteilte, wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Ausbildungsstellen gemeldet. Das zeigen vorläufige Daten der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen für das Ausbildungsjahr 2020/2021. Bis März meldeten die Arbeitgeber 9.900 Ausbildungsplätze. Das sind im Vergleich zum März vorigen Jahres 441 Stellen weniger. Im Vergleich zum März 2019 ist es ein Minus um rund 1.660 Stellen. Vor allem im Dienstleistungsbereich gingen die Zahlen zurück. Mehr Stellen wurden hingegen in der Landwirtschaft oder auch im Gesundheits- und Sozialbereich gemeldet. Auch die Zahl der Bewerber ist den Angaben nach rückläufig. Seit Oktober 2020 meldeten sich in Thüringen 5.877 junge Menschen bei den Arbeitsagenturen. Das sind 1.008 weniger als vor einem Jahr.

Freistaat setzt Ersatzfreistrafen teilweise aus

Wegen der Corona-Pandemie setzt Thüringen aktuell teils sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen aus. Diese werden normalerweise fällig, wenn rechtskräftig Verurteilte Geldstrafen nicht zahlen können. Häufig geht es dabei um Kleinkriminalität. "Ersatzfreiheitsstrafen bis zu 90 Tagessätzen werden derzeit nicht vollstreckt", sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Hintergrund sei, die Situation in den Gefängnissen während der Pandemie nicht zu verschärfen.

Neuankömmlinge in den Justizvollzugsanstalten würden der Corona-Krise wegen zunächst in gesonderte Aufnahmestationen gebracht. Damit soll vermieden werden, dass eventuelle Infektionen in die gesamten Einrichtungen eingeschleppt werden. Aktuell gebe es etwa 1500 Häftlinge über die fünf Thüringer Justizvollzugsanstalt verteilt, so der Sprecher. Seit Beginn der Pandemie sei das Virus bei einer niedrigen zweistelligen Zahl der Gefangenen festgestellt worden. Unter den rund 930 Bediensteten sei eine mittlere zweistellige Zahl betroffen gewesen. Todesfälle habe es im Zusammenhang mit Corona in den Einrichtungen bislang nicht gegeben.

Eltern klagen landesweit gegen Maskenpflicht an Schulen

Thüringenweit müssen sich Familienrichter mit der Maskenpflicht in Schulen beschäftigen. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, haben zahlreiche Eltern Klage eingereicht, um die Maskenpflicht für ihre Kinder kippen zu lassen. So liegen allein am Amtsgericht Meiningen 23 Anträge vor, in Sömmerda 21, in Nordhausen drei und in Erfurt elf.

Hintergrund ist die Entscheidung eines Familienrichters in Weimar, der nach dem Antrag einer Mutter angeordnet hatte, dass deren Kinder keine Maske in ihren Schulen tragen müssen. Nach einer Beschwerde des Bildungsministeriums liegt der Fall nun beim Oberlandesgericht in Jena. Das Verwaltungsgericht in Weimar hatte den Beschluss zu Beginn der Woche bereits als offensichtlich rechtswidrig eingestuft, Eilanträge gegen die Verordnung zum Maskentragen an Schulen abgelehnt und sie für verhältnismäßig erklärt.

Erfurt | Mitten in der Corona-Pandemie: Buga startet

In Erfurt wird am Freitag die Bundesgartenschau eröffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, müssen Besucher am Eröffnungstag noch keine Zertifikate für einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Erst ab Samstag werde das Personal an den Einlässen die Nachweise verlangen. Selbsttests werden demnach nicht akzeptiert.