Das vierte Thüringer Corona-Impfzentrum öffnet Anfang Mai in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde-Worbis. Wie Marco Effenberger von der Kassenärztlichen Vereinigung MDR THÜRINGEN sagte, soll es die Größe der Impfzentren Gera und Meiningen haben. Vier Impfstrecken und eine weitere als Ersatz seien geplant. Geimpft werden soll im Vier-Minuten-Takt. In der kommenden Woche werde die Obereichsfeldhalle entsprechend umgerüstet. Große Impfzentren gibt es bereits in Erfurt, Gera und Meiningen.