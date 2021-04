Bei einer Demonstration in Mühlhausen gegen die Corona-Politik sind nach Angaben der Polizei zwei Fotografen angegriffen worden. Wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte, wurden die beiden Fotografen am Montagabend von etwa 30 Demonstranten bedrängt. Die Polizei erteilte den Demonstranten daraufhin Platzverweise. Sie werden der rechten Szene zugerechnet. Der sogenannte "Corona-Spaziergang" sei ansonsten friedlich verlaufen, hieß es. Insgesamt hatten sich 80 Menschen daran beteiligt. Neben den Platzverweisen gab es eine Anzeige wegen Beleidigung und sechs weitere Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht.

Laut Enders übernehmen die Kommunen das Verteilen der Tests an die Kindergärten. Berücksichtigt werden dabei Einrichtungen sowohl kommunaler als auch freier Träger. Landrätin Petra Enders forderte erneut eine landesweite Testpflicht. Nur so könnten Kindergärten und Schulen offen gehalten werden. Schon vor der am 17. April in Kraft getretenen Verordnung hatte der Ilm-Kreis in Eigenregie Corona-Tests für Kindergartenkinder angeboten. Diese seien unterschiedlich angenommen worden, hieß es. In manchen Kindergärten hätten 90 Prozent der Eltern einem Test zugestimmt, in anderen sei das Interesse daran sehr gering gewesen.