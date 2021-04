Laut Enders übernehmen die Kommunen das Verteilen der Tests an die Kindergärten. Berücksichtigt werden dabei Einrichtungen sowohl kommunaler als auch freier Träger. Landrätin Petra Enders forderte erneut eine landesweite Testpflicht. Nur so könnten Kindergärten und Schulen offen gehalten werden. Schon vor der am 17. April in Kraft getretenen Verordnung hatte der Ilm-Kreis in Eigenregie Corona-Tests für Kindergartenkinder angeboten. Diese seien unterschiedlich angenommen worden, hieß es. In manchen Kindergärten hätten 90 Prozent der Eltern einem Test zugestimmt, in anderen sei das Interesse daran sehr gering gewesen.