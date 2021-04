Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt es jetzt insgesamt neun Corona-Teststellen. Zwei neue Stellen sind in dieser Woche in Saalfeld und Rudolstadt hinzugekommen. So können sich die Bewohner des Kreises seit Dienstag auch im Hof des Kaufhauses Moses testen lassen. Ein weiteres Bürger-Testzentrum wurde am Donnerstag in der sogenannten Glocke in der Jenaischen Straße 1 in Rudolstadt eröffnet. Bürger können sich einmal in der Woche kostenlos testen lassen.