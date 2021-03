Altenburg | Schulen und Kindergärten sollen trotz hoher Inzidenz offen bleiben

Trotz einer Inzidenz von 201 (Stand Mittwochvormittag laut RKI) will der Landkreis Altenburger Land die Schulen und Kindergärten weiterhin zumindest bis zu den Osterferien offen lassen. Wie das Landratsamt MDR THÜRINGEN mitteilte, sprach sich der Corona-Krisenstab am Mittwoch dafür aus. Allerdings gilt dann eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse. Die Frühstücks- und Mittagspausen sollen die Schüler in ihren festen Lerngruppen verbringen. Singen im Musikunterricht, sowie Sport- und Schwimmunterricht fallen aus. Der Freistaat muss der Entscheidung noch zustimmen. Während der Osterferien soll die Lage dann neu bewertet werden.

Kreis Eichsfeld | Möglichkeiten für Tests erweitert

Der Landkreis Eichsfeld hat seine Testmöglichkeiten erweitert. Wie der Krisenstab informierte, werden Corona-Schnelltests jetzt auch in Apotheken in Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Niederorschel angeboten. Eine genaue Übersicht und Möglichkeiten zum Anmelden finden Interessierte auf der Website des Kreises. Die bestehenden Testzentren im Eichsfeld Klinikum in Heiligenstadt und Worbis sind weiterhin geöffnet. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass sich nur gesunde Menschen in den Anlaufstellen testen lassen können. Wer grippeartige Symptome hat, soll sich telefonisch an den Hausarzt wenden.

Weimar | Ostermarkt findet statt - unter Corona-Bedingungen

Die Stadt Weimar hält am traditionellen Ostermarkt fest. Trotz Corona-Pandemie soll die zehnte Auflage des Marktes am letzten März-Wochenende stattfinden, hieß es aus dem Rathaus. Allerdings in einer etwas kleineren Form. So seien nur 30 der sonst 60 Händler eingeladen. Auch das übliche Begleitprogramm entfällt. Anders als in den Vorjahren werden Kinder keine Osterkörbchen basteln können. Angeboten werden unter anderem Floristikartikel, Kunsthandwerk und Spielwaren. Zudem wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben, an dem die Geschäften öffnen können, die der Corona-Verordnung entsprechen. Das sind beispielsweise Drogerien und Blumenläden. Auf dem Markt gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Kreis Weimarer Land | Tests in Zentralklinik Bad Berka möglich

Menschen aus dem südlichen Weimarer Land können sich ab Mittwoch in Bad Berkas Zentralklinik auf Corona testen lassen. Die Stadt Bad Berka hat die Klinik mit den Tests beauftragt, wie Bürgermeister Michael Jahn (CDU) mitteilte. Unterstützt wird das Pflegepersonal von der Freiwilligen Feuerwehr. Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung springen bei Bedarf ein, wie es hieß. Das Testzentrum soll zunächst zweimal in der Woche öffnen. Ein geplantes Testzentrum im Bad Berkaer Coudrayhaus in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kneipp-Verein werde es dagegen nicht geben, teilte dessen Vorsitzender Norbert Naperkowski mit. Zentralklinik Bad Berka Bildrechte: MDR/ Holger John Viadata

