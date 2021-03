Saale-Orla-Kreis | Zunehmend jüngere Corona-Patienten im Krankenhaus

Der Amtsarzt im Saale-Orla-Kreis ist besorgt über die stetig steigenden Corona-Infektionszahlen. Innerhalb eines Tages kamen laut Robert-Koch-Institut 42 Neuinfektionen hinzu. Die Inzidenz im Kreis steigt auf 265. Damit gehört der Saale-Orla-Kreis weiterhin zu den stärksten betroffenen in Deutschland. Amtsarzt Torsten Bossert sagte in der Sitzung des Pandemiestabs am Mittwoch, von den Neuinfektionen seien zunehmend jüngere Menschen betroffen. Sowohl im Krankenhaus in Pößneck als auch im Krankenhaus in Schleiz würden vermehrt jüngere Patienten mit teils schweren Verläufen registriert. Dagegen würden merklich weniger Patienten aus Senioreneinrichtungen zur stationären Behandlung aufgenommen.

Die Zahl der stationär behandelten Patienten unter 18 Jahren in ganz Thüringen ist nicht gestiegen. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter sogenannten Level-1-Krankenhäusern, die für besonders schwere Covid-Verläufe zuständig sind. Demnach werden in der klaren Mehrzahl der Krankenhäuser aktuell keine Kinder mit einer Corona-Infektion behandelt.

Weimarer Land | Corona-Fälle an Schulen im Weimarer Land

Im Weimarer Land gibt es neue Corona-Fälle an Schulen. Wie das Landratsamt am Mittwochmorgen mitteilte, ist eine Klasse an der Apoldaer Lessing-Grundschule betroffen. Ein Pädagoge wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. 15 Schüler befinden sich nun in Quarantäne. An der Grundschule "Via Reggia" in Berlstedt wurden zwei Klassen nach Hause geschickt. Auch dort gibt es einen Positivfall unter der Belegschaft. Insgesamt meldete das Gesundheitsamt 17 neue Corona-Fälle im Weimarer Land.

Thüringen | Einkaufs-Öffnung in Erfurt auf der Kippe - Nordhausen will Modellregion werden

Steigende Corona-Inzidenzen gefährden das Erfurter Einkaufs-Experiment. Die Landesverordnung schreibt laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) vor, dass die Stadt eine Woche lang unter der 100er-Marke liegen muss. Das sei momentan nicht der Fall, so Bausewein. Erfurt hatte am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 109. Das sei tragisch, da die Stadt wochenlang unter der kritischen Marke gelegen habe. Geplant war, dass die Läden in der Innenstadt für zwei Tage für negativ getestet Menschen öffnen können.

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Laut Oberbürgermeister ist das Modellprojekt nicht gestorben. Es soll nur verschoben werden. Die Stadt stimmt demnach noch die letzten Details mit dem Land ab. Bausewein erwartet eigenen Angaben nach grünes Licht für das Projekt. Der Starttermin hänge aber von der Inzidenz ab.

Auch der Landkreis Nordhausen will Modellregion zum Einkaufen werden. Wie Landrat Matthias Jendricke gegenüber „FAKT IST! aus Erfurt“ sagte, sollen ab kommenden Montag unter anderem mehr Läden öffnen. Das hat er am Mittwoch beim Thüringer Gesundheitsministerium beantragt. Die Öffnungsklauseln sollen laut Modellregion-Antrag zunächst vom 22. bis 30. März gelten.

Thüringen | Freistaat vergibt wieder Impftermine

Nach dem Stopp von Impfterminen für das Präparat von Astrazeneca vergibt Thüringen wieder Termine für Impfungen mit dem Biontech-Impfstoff. Dabei gehe es ausdrücklich um Impfungen in den kleineren Impfstellen der Landkreise und kreisfreien Städte - nicht in den großen Impfzentren in Erfurt und Gera.

"Auch, wenn wir an anderer Stelle erst einmal ausgebremst sind, wollen wir in den wohnortnahen Impfstellen unser Tempo beibehalten, damit vor allem ältere Menschen, die nicht so mobil sind, möglichst zügig die Chance auf eine Impfung haben", sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Um die Termine könnten sich Menschen der Prioritätsgruppen eins und zwei bemühen. Im Hotspot-Landkreis Greiz können sich auch Menschen in der Prioritätsgruppe drei anmelden - also zum Beispiel solche über 60 und Lehrer weiterführender Schulen.

In Deutschland waren die Impfungen mit Astrazeneca am Montag vorsorglich ausgesetzt worden. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden bis Dienstagabend bundesweit acht Fälle mit Thrombosen (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gemeldet. Die Zahl der Fälle ist statistisch höher als in der Bevölkerung ohne Impfung.

Altenburg | Schulen und Kindergärten sollen trotz hoher Inzidenz offen bleiben

Trotz einer Inzidenz von 201 (Stand Mittwochvormittag laut RKI) will der Landkreis Altenburger Land die Schulen und Kindergärten weiterhin zumindest bis zu den Osterferien offen lassen. Wie das Landratsamt MDR THÜRINGEN mitteilte, sprach sich der Corona-Krisenstab am Mittwoch dafür aus. Allerdings gilt dann eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse. Die Frühstücks- und Mittagspausen sollen die Schüler in ihren festen Lerngruppen verbringen. Singen im Musikunterricht, sowie Sport- und Schwimmunterricht fallen aus. Der Freistaat muss der Entscheidung noch zustimmen. Während der Osterferien soll die Lage dann neu bewertet werden.

Kreis Eichsfeld | Möglichkeiten für Tests erweitert

Der Landkreis Eichsfeld hat seine Testmöglichkeiten erweitert. Wie der Krisenstab informierte, werden Corona-Schnelltests jetzt auch in Apotheken in Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Niederorschel angeboten. Eine genaue Übersicht und Möglichkeiten zum Anmelden finden Interessierte auf der Website des Kreises. Die bestehenden Testzentren im Eichsfeld Klinikum in Heiligenstadt und Worbis sind weiterhin geöffnet. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass sich nur gesunde Menschen in den Anlaufstellen testen lassen können. Wer grippeartige Symptome hat, soll sich telefonisch an den Hausarzt wenden.

Weimar | Ostermarkt findet statt - unter Corona-Bedingungen

Die Stadt Weimar hält am traditionellen Ostermarkt fest. Trotz Corona-Pandemie soll die zehnte Auflage des Marktes am letzten März-Wochenende stattfinden, hieß es aus dem Rathaus. Allerdings in einer etwas kleineren Form. So seien nur 30 der sonst 60 Händler eingeladen. Auch das übliche Begleitprogramm entfällt. Anders als in den Vorjahren werden Kinder keine Osterkörbchen basteln können. Angeboten werden unter anderem Floristikartikel, Kunsthandwerk und Spielwaren. Zudem wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben, an dem die Geschäften öffnen können, die der Corona-Verordnung entsprechen. Das sind beispielsweise Drogerien und Blumenläden. Auf dem Markt gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Kreis Weimarer Land | Tests in Zentralklinik Bad Berka möglich

Menschen aus dem südlichen Weimarer Land können sich ab Mittwoch in Bad Berkas Zentralklinik auf Corona testen lassen. Die Stadt Bad Berka hat die Klinik mit den Tests beauftragt, wie Bürgermeister Michael Jahn (CDU) mitteilte. Unterstützt wird das Pflegepersonal von der Freiwilligen Feuerwehr. Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung springen bei Bedarf ein, wie es hieß. Das Testzentrum soll zunächst zweimal in der Woche öffnen. Ein geplantes Testzentrum im Bad Berkaer Coudrayhaus in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kneipp-Verein werde es dagegen nicht geben, teilte dessen Vorsitzender Norbert Naperkowski mit. Zentralklinik Bad Berka Bildrechte: MDR/ Holger John Viadata

