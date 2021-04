Ab Mittwoch sollen die Corona-Impfungen in Thüringen auch in den Hausarztpraxen beginnen. Dafür stünden in dieser Woche zunächst rund 20.000 Dosen des Wirkstoffs von Biontech/Pfizer bereit, sagte der Leiter des Pandemiestabs der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Jörg Mertz, am Ostermontag. In wie vielen der etwa 1400 Hausarztpraxen in Thüringen geimpft werde, darüber gebe es derzeit noch keinen Überblick. In den Corona-Brennpunkten sollen außerdem zusätzliche Impfungen mit dem Biontech-Wirkstoff angeboten werden. Thüringen hatte nach einer Vereinbarung von Bund und Ländern für vier Kreise und die Stadt Gera rund 35.000 Impfdosen zusätzlich aus einem Sonderkontingent der EU erhalten.