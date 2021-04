Das Thüringer Bildungsministerium hat in einem Brief an die Eltern seinen Plan für Corona-Selbsttests an allen Schulen konkretisiert. Wie vorgesehen könnten sich Schülerinnen und Schüler vom Schulbeginn nach den Osternferien am kommenden Montag an zweimal pro Woche unter Aufsicht selbst auf eine Coronainfektion testen. Die Tests seien kostenlos und freiwillig. Auch nicht getestete Kinder würden weiter unterrichtet. Allerdings werde das Ministerium über Testpflicht und mögliche Schulbesuchs-Verbote beraten, wenn zu wenige Schüler Corona-Tests machen. Für Grundschüler soll es sogenannte Lolli-Tests geben, die nur in den Mund und nicht in die Nase gesteckt werden müssen.