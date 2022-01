Nach den unangemeldeten Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Gera will Oberbürgermeister Julian Vonarb (pl) mit den Teilnehmern in Dialog treten. Eröffnet wird die Gesprächsreihe am Mittwochabend mit dem Unternehmer Peter Schmidt. Schmidt ist regelmäßig auf der Straße dabei. Bereits zu Beginn der Pandemie organisierte er Kundgebungen. Das Gespräch wird ab 17.30 Uhr live im Internet übertragen, auf der Online-Seite der Stadt und auf Facebook.