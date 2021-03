Der Rathaussaal von Bad Sulza (Weimarer Land) ist jetzt Corona-Testzentrum. Wie das Landratsamt mitteilte, können sich dort Bürger dienstags und donnerstags kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Am Mittwoch wird ein weiteres Testzentrum in Apolda eröffnet, es befindet sich in der Sporthalle Lessingstraße. Ab Donnerstag wird im Buttelstedter Kulturhaus getestet. Bereits am vergangenen Freitag ist in Apolda das erste Corona-Testzentrum im Weimarer Land an den Start gegangen. Die Nachfrage in der Apotheke am Darrplatz sei bisher groß gewesen, hieß es.

Der DRK-Kreisverband Greiz ist in dieser Woche mit einem Testmobil unterwegs. Start war am Dienstagvormittag auf dem Marktplatz in Auma, wie das DRK informierte. Auch in der DRK-Station in Ronneburg sind den Angaben zufolge Tests möglich. Am Freitag soll ein weiteres Testzentrum in der Eishalle Greiz öffnen, in der kommenden Woche eines in Münchenbernsdorf.