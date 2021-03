Thüringen | Apothekerverband: Apotheken sollten prinzipiell testen dürfen

Der Thüringer Apothekerverband fordert eine prinzipielle Erlaubnis für Apotheken, kostenlose Schnelltests durchführen zu können. Wie der Vorsitzende des Apothekerverbands, Stefan Fink, MDR THÜRINGEN sagte, ist das momentan gesetzlich nicht erlaubt. Von rund 530 Thüringer Apotheken bieten nach seinen Angaben aktuell 50 Tests zum Verkauf an oder führen diese gegen Bezahlung durch. Um kostenlose Tests anzubieten, müssten die Apotheken aber einzeln vom Gesundheitsamt beauftragt werden. Würde dieses Prinzip entbürokratisiert werden und Apotheken eine generelle Test-Erlaubnis erhalten, würde sich die Zahl der testenden Apotheken in Thüringen mindestens verdoppeln, so Stefan Fink.

Außerdem müssten laut Fink die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die kostenlosen Tests in Apotheken verbessert werden. Der Anreiz, kostenlose Tests anzubieten, sei noch relativ gering, da sich diese für Apotheken derzeit kaum rechnen. Während Ärzte pro durchgeführtem Test 15 Euro erhielten, wären es bei anderen nur zwölf Euro. Da in jeder Teststelle zunächst eine Infrastruktur eingerichtet und bezahlt werden müsse, testen Apotheker laut Fink derzeit nahezu zum Selbstkostenpreis. Das Land müsse für jede testende Apotheke eine Anschubfinanzierung für den Aufbau der Infrastruktur bereitstellen.

Thüringen | Zehn Prozent der Thüringen das erste Mal geimpft

Mehr als zehn Prozent der Thüringer sind mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Bis zum Montag haben insgesamt 216.772 Thüringer die Erstimpfung erhalten. Damit erreiche Thüringen als eines der ersten Länder die zehn Prozent-Marke, so das Ministerium. Bremen, das Saarland und Schleswig-Holstein haben ebenfalls bei der Erstimpfung eine Quote von über zehn Prozent.

Die zweite Impfung haben bislang 4,7 Prozent der Thüringer erhalten. Gesundheitsministerin Heike Werner nannte die zehn Prozent ein wichtiges Etappenziel, sagte aber, mit mehr Impfstoff könne auch schneller geimpft werden.

Erfurt | Stadt will überarbeitetes Konzept zur Ladenöffnung vorlegen

Erfurt hat das Konzept zur Öffnung von Geschäften auch in der Corona-Pandemie überarbeitet. Man komme damit den Auflagen des Gesundheitsministeriums nach, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Konzept sollte dem Ministerium noch am Montag übergeben werden. Mit dem Projekt wolle die Stadt auch die regelmäßige Schnelltestung der Bürger beginnen.

Das überarbeitete Konzept sieht unter anderem vor, dass die Geschäfte von Montag bis Donnerstag an vier Tagen öffnen können. Zuvor war es um zwei Tage an einem Freitag und Samstag gegangen. Zudem plant die Stadt für die kostenlose Schnelltests Apotheken und Arztpraxen einzubinden. Teststellen sollen im Stadtgebiet verteilt sein, allerdings baue die Verwaltung selbst keine Testzentren auf. Bei einem negativen Testergebnis erhalten die Kunden einen Nachweis und können sich damit an mehreren Stellen in der Stadt ein Bändchen holen, mit dem sie Zutritt zu den Geschäften bekommen. Mitarbeiter müssen auch ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis haben.

Nordhausen | Kostenfreie Schnelltest im Testbus möglich

Im Testbus des Landkreises Nordhausen kann sich ab sofort jeder ohne Voranmeldung testen lassen. Das teilte der Landkreis mit. Bislang war der Bus in erster Linie in Unternehmen und Einrichtungen, wie der Hochschule, unterwegs, um Schnelltests durchzuführen. Am Dienstag soll der Bus in Bleicherode, am Mittwoch in Heringen/Helme und am Donnerstag in Ullrich stehen - jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Weitere Termine sind laut Landratsamt in Planung.

Auch das Schnelltest-Zentrum in Nordhausen bietet weiterhin kostenfreie Corona-Schnelltests an. Hier ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.

Thüringen | Aufbaubank: 424 Millionen Euro Corona-Soforthilfen bewilligt

Ein Jahr nach dem Start des Thüringer Corona-Soforthilfeprogramms hat die Thüringer Aufbaubank ein Fördervolumen von insgesamt 424 Millionen Euro bewilligt. Wie die landeseigene Förderbank mitteilte, wurden in den letzten zwölf Monaten 100.000 Corona-Hilfen- und Kreditanträge gestellt und gewährt. Das sei die höchste Zahl an Förderanträgen in einem Jahr seit Gründung der Bank im Jahr 1992.

Fast Dreiviertel der Corona-Hilfen (304 Millionen Euro) stammten aus Bundesmitteln. Inklusive der Bestandsprogramme der Thüringer Aufbaubank wurden in den letzten zwölf Monaten Wirtschaftshilfen in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro zugesagt, wie die Bank mitteilte.

Thüringen | Baubetriebe verzeichnen weniger Umsatz

Die Thüringer Baubetriebe haben in diesem Jahr deutlich weniger Umsatz erzielt als im Jahr davor. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, lag der Umsatz im Januar 2021 mit 83 Millionen Euro um 25 Prozent unter dem des Vorjahresumsatzes. Den prozentual höchsten Umsatzrückgang gab es im Wohnungsbau. Er sank gegenüber Januar 2020 um 38 Prozent. Bei den Auftragseingängen erfuhr der gewerbliche Bau den stärksten Einbruch. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 40 Prozent weniger neue Aufträge. Insgesamt ging die Höhe der Aufträge um etwa ein Drittel zurück.

Thüringen | Ramelow: Friseure sollen offen bleiben