Der Landkreis Greiz hat am Mittwochnachmittag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Demnach bleiben die Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis eine weitere Woche wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Hintergrund sind steigende Inzidenzzahlen im Landkreis Greiz. Stand Freitagmorgen meldet das RKI eine sieben-Tage-Inzidenz von 346. Am Donnerstag lag sie noch bei 335. Auch die freiwilligen Tests an den Schulen seien kein geeignetes Mittel, um die Infektionen weiter einzudämmen, da Infektionen bei Kindern oft symptomlos verlaufen, heißt es in der Allgemeinverfügung.