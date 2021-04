Die 47-Jährige kritisierte die Pläne der Bundesregierung für Änderungen des Infektionsschutzgesetzes . Es fehle an einer harten Testpflicht etwa für Unternehmen, wie sie sagte. Angesichts dieser Situation, dass weiterhin viele Menschen zur Arbeit gehen würden, sei es nötig, stärker in die Breite zu impfen. In Thüringen werden derzeit hauptsächlich Menschen aus den Prioritätsgruppen eins und zwei geimpft. Dazu zählen unter anderem Menschen über 80 und mit bestimmten Vorerkrankungen sowie beispielsweise Grundschullehrer und Erzieher. Der Freistaat weicht stellenweise von der Bundesimpfverordnung ab und lässt beispielsweise alle Polizisten impfen - auch solche mit Bürojobs. In einigen Landkreisen mit besonders hoher Inzidenz werden auch schon Menschen der Priorisierungsgruppe 3 geimpft.

Mit dem Beginn der Bundesgartenschau am 23. April sollen in Erfurt weitere Corona-Schnelltestzentren starten. Wie Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke im Sozialausschuss mitteilte, sind Testzentren an den größeren Park-and-Ride-Plätzen an den Stadteinfahrten geplant. Dort sollten vor allem Tagesgäste die Möglichkeit erhalten, sich testen zu lassen. Zusätzlich soll es mobile Test-Teams geben. Bislang hatte Erfurt auf dezentrale Testangebote gesetzt, so in 40 Arztpraxen und Apotheken. Um sich dort testen zu lassen, müssen sich Interessenten vorher einen Termin holen.