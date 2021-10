Die Stadt Erfurt hat angesichts sprunghaft gestiegener Infektionszahlen ihren Corona-Pandemiestab wieder aktiviert. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Am Dienstag wurden 130 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet - das war der bislang stärkste Anstieg. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 185. Nachgewiesen wurden unter anderem 20 Infektionen im Umfeld eines Pflegeheims. Immer mehr Infizierte werden auch in die Krankenhäuser eingewiesen, die Hospitalisierungs-Inzidenz für Erfurt liegt aktuell bei 3,7.

Der Europaschule in Erfurt sind die Corona-Tests ausgegangen. Wie es von Seiten der Schule hieß, konnte am Dienstag nicht wie turnusgemäß vorgesehen getestet werden. Trotz rechtzeitiger Anforderung beim Ministerium habe es an Test-Kits gefehlt. Für Freitag habe das Schulamt eine Sonderlösung angekündigt. Die Testbereitschaft unter den 480 Schülern und beim Personal sei hoch. Innerhalb einer Woche würden etwa 1.000 Tests benötigt. Die Europaschule in der Blumenstraße ist Thüringens größte Grundschule. Man wolle alle Mädchen und Jungen frisch getestet in die Herbstferien schicken, hieß es. Auch an anderen Schulen seien die Test-Kapazitäten ausgeschöpft.