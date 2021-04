Thüringen will Anfang Mai entscheiden, ob Corona-Tests in Schulen zur Pflicht werden. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte MDR THÜRINGEN, vorerst blieben die Tests freiwillig. Ende April werde er Bilanz über die Teilnahme ziehen und dann entscheiden, ob die Tests verpflichtend werden. Wer ein geringes Ansteckungsrisiko an Schulen fordere, müsse auch bereit sein, freiwillig an solchen Testungen teilzunehmen, so Holter. Er hoffe, dass viele beim Testen mitmachen.